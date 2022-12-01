У Бразилії на дорогу зійшов зсув ґрунту: дві людини загинули, десятки зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На автомагістраль на півдні Бразилії через потужні опади зійшов масштабний зсув ґрунту. Пошукові групи виявили двох загиблих, десятки вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.
Деталі
За словами місцевої влади, зниклими безвісти можуть бути від 30 до 50 осіб. Несприятлива погода та погана видимість ускладнюють пошуки.
Екстрені служби повідомили, що знайшли шістьох людей, серед них мер прибережного міста Гуаратуба Роберто Юстуса.
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«Це було жахливо. Гора просто впала на нас. Вона змела машину», - розповів він.
Влада занепокоєна тим, що невдовзі можуть статися нові зсуви, оскільки національна метеорологічна служба INMET заявила про сильний дощ, який відбудеться в деяких штатах Бразилії.
Доповнення
П'ятеро людей вважалися зниклими безвісти після величезного зсуву на півдні Італії. Його сила руйнувала будівлі та штовхала транспортні засоби в море.