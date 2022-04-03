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В бою с оккупантами погиб украинский поэт Юрий Руф

Киев • УНН

 • 286345 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вчера, 2 апреля, в бою с российскими оккупантами на Луганщине погиб украинский поэт Юрий Руф. Об этом в Facebook сообщил его друг Антон Петровский, пишет УНН.

В бою с оккупантами погиб украинский поэт Юрий Руф

Цитата

“Погиб Юрий Руф. В боях за Украину. Как воин... Он был поэтом, воспевавшим украинские доблести. Он сам стал частью украинской доблести. Мы провели непостижимое количество времени в разговорах о том, как нам бороться за украинскую Украину. Я помню большинство его ценных мыслей. Их мы возьмем на вооружение в получении украинской Украины, о которой он так мечтал”, - написал Петровский.

Добавим 

Настоящая фамилия поэта Дадак. Он родился в 1980 году в Бережанах на Тернопольщине. Считал свою поэзию одним из типов поэтической пропаганды патриотизма. Юрий был общественным деятелем и основателем проекта "Дух Нации". Поэт также известен как постоянный ведущий фестиваля “Холодный Яр”.

Украинские Национальные Новости

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