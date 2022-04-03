У бою з окупантами загинув український поет Юрій Руф

Цитата

“Загинув Юрій Руф. В боях за Україну. Як воїн… Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української звитяги. Ми провели незбагненну кількість часу у розмовах про те, як нам виборювати українську Україну. Я пам'ятаю більшість його цінних думок. Їх ми візьмемо на озброєння у здобутті української України, про яку він так мріяв”, – написав Петрівський.

Додамо

Справжнє прізвище поета Дадак. Він народився 1980 року в Бережанах на Тернопільщині. Вважав свою поезію одним з типів поетичної пропаганди патріотизму. Юрій був громадським діячем та засновником проекту "Дух Нації". Поет також відомий як постійний ведучий фестивалю “Холодний Яр”.