В Боснии почтили память жертв в 25-ю годовщину геноцида в Сребренице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Родственники погибших, ведущие политики Боснии и Герцеговины и дипломаты в субботу, 11 июля, в мемориальном комплексе в боснийском селе Потокар почтили память жертв геноцида в Сребренице, совершенного в 1995 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Они возложили цветы к мемориалу. Также во время траурной церемонии состоялось захоронение останков девяти жертв массового убийства, которых идентифицировали за последние несколько месяцев, сообщает издание.
Иностранные чиновники не смогли прибыть в память жертв из-за пандемии коронавируса. Вместо этого они записали видеообращение. Среди них — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео и бывший президент США Билл Клинтон.
По словам Штайнмайера, раны, нанесенные обществу 25 лет назад, не зажили до сих пор. “Ответственная за это также и риторика, снова и снова выносит на первый план то, что разделяет (общество. — Ред.). Здесь же должна преобладать общность, общие тревоги и потребности, стремления благополучного будущего для своих детей в европейском государстве Босния и Герцеговина”, — подчеркнул президент ФРГ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корниенко отреагировал на слова Путина о “второй Сребренице” на Донбассе
Напомним, в июле 1995 года армия боснийских сербов захватила Сребреницу и расстреляла там почти восемь тысяч боснийских мусульман. Эта резня стала самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны и была официально признана геноцидом.
К этому лидер армии боснийских сербов Ратко Младич угрожал уничтожением боснийским мусульманам в анклавах, таких как Сребреница.
Тогда Сребреница находилась в зоне безопасности ООН, за которую отвечали голландские миротворцы. Во время атаки со стороны сербских подразделений они сдали свои позиции без всякого сопротивления, а также выдали около 300 мужчин и юношей из мусульманских семей, укрывались от напавших на охраняемой территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство Волынская трагедия является общей болью для Украины и Польши