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У Боснії вшанували пам'ять жертв у 25-ті роковини геноциду в Сребрениці

У Боснії вшанували пам'ять жертв у 25-ті роковини геноциду в Сребрениці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Родичі загиблих, провідні політики Боснії і Герцеговини та дипломати в суботу, 11 липня, у меморіальному комплексі в боснійському селі Потокарі вшанували пам’ять жертв геноциду в Сребрениці, вчиненого в 1995 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Вони поклали квіти до меморіалу. Також під час траурної церемонії відбулося поховання останків дев’ятьох жертв масового вбивства, яких ідентифікували за останніх кілька місяців, повідомляє видання.

Іноземні високопосадовці не змогли прибути на вшанування пам’яті жертв через пандемію коронавірусу. Натомість вони записали відеозвернення. Серед них — генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, держсекретар США Майк Помпео та колишній президент США Білл Клінтон.

За словами Штайнмаєра, рани, завдані суспільству 25 років тому, не загоїлися до цього часу. “Відповідальна за це також і риторика, яка знову і знову виносить на перший план те, що розділяє (суспільство. — Ред.). Натомість тут повинна переважати спільність, загальні тривоги і потреби, прагнення благополучного майбутнього для своїх дітей в європейській державі Боснія і Герцеговина”, — наголосив президент ФРН.

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Нагадаємо, у липні 1995 року армія боснійських сербів захопила Сребреницю і розстріляла там майже вісім тисяч боснійських мусульман. Ця різанина стала наймасовішим вбивством в Європі після завершення Другої світової війни та була офіційно визнана геноцидом.

До цього лідер армії боснійських сербів Ратко Младич погрожував знищити боснійських мусульман в анклавах, таких як Сребрениця.

Тоді Сребрениця перебувала у зоні безпеки ООН, за яку відповідали нідерландські миротворці. Під час атаки з боку сербських підрозділів вони здали свої позиції без жодного опору, а також видали близько 300 чоловіків та юнаків з мусульманських родин, які укривалися від нападників на території під охороною.

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