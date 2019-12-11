Корнієнко відреагував на слова Путіна про "другу Сребреницю" на Донбасі

"Щодо Сребриниці: тут треба чітко розділяти, що то було релігійне питання, і дійсно, та ситуація, яка була в колишній Югославії – там було нашарування кількох моментів – і етнічних, і релігійних, і геополітичних. У нас в Україні один народ, український, який розмовляє різними мовами і діалектами, але це один народ, це у більшості одна віра або її відсутність, і ми знаємо чітко, ким ця ситуація скерована, як вона виникла на Донбасі, і тому тут не може бути таких порівнянь... Ми не бачимо розгортання таких подій", - сказав він.

Зазначимо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що на Донбасі може повторитися трагедія в Сребрениці, де в 1995 році боснійські серби розстріляли понад 8 тисяч мусульман.