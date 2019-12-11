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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 16908 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 12183 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 67476 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108038 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141104 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145038 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 138742 просмотра

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Корниенко отреагировал на слова Путина о "второй Сребренице" на Донбассе

Корниенко отреагировал на слова Путина о "второй Сребренице" на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 53251 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На Донбассе не может повториться трагедии в Сребренице, считает глава партии "Слуга народа", заместитель глава фракции Александр Корниенко. Об этом он сказал на брифинге по законопроекту о "особом статусе Донбасса", передает корреспондент УНН.

"О Сребринице: здесь надо четко разделять, что это был религиозный вопрос, и действительно, та ситуация, которая была в бывшей Югославии - там было наслоение нескольких моментов - и этнических, и религиозных, и геополитических. У нас в Украине один народ, украинский, который говорит на разных языках и диалектах, но это один народ, это в большинстве одна вера или ее отсутствие, и мы знаем четко, кем эта ситуация направлена, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений... мы не видим развертывания таких событий", - сказал он.

Отметим, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на Донбассе может повториться трагедия в Сребренице, где в 1995 году боснийские сербы расстреляли более 8000 мусульман.

Украинские Национальные Новости

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