Корниенко отреагировал на слова Путина о "второй Сребренице" на Донбассе

"О Сребринице: здесь надо четко разделять, что это был религиозный вопрос, и действительно, та ситуация, которая была в бывшей Югославии - там было наслоение нескольких моментов - и этнических, и религиозных, и геополитических. У нас в Украине один народ, украинский, который говорит на разных языках и диалектах, но это один народ, это в большинстве одна вера или ее отсутствие, и мы знаем четко, кем эта ситуация направлена, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений... мы не видим развертывания таких событий", - сказал он.

Отметим, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на Донбассе может повториться трагедия в Сребренице, где в 1995 году боснийские сербы расстреляли более 8000 мусульман.