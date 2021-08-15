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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109897 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128113 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 131843 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193036 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 227791 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140198 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132191 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
В Боснии и Герцеговине состоялся ЛГБТ-парад

В Боснии и Герцеговине состоялся ЛГБТ-парад

Киев  •  УНН

 • 31861 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сотни людей в субботу, 14 августа, прошли по улицам столицы Боснии и Герцеговины в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

Информации о актов насилия против участников марша в Сараево нет, поскольку мероприятие проходило под усиленной охраной полиции. Организаторы заявляют, что ЛГБТ-сообщество претерпела притеснений с начала пандемии COVID-19, унесшей в стране почти 10 000 жизней.

Среди требований участников прайда - принятие закона об однополых партнерства и план мероприятий по прекращению дискриминации ЛГБТ в краини.Тим тем, десятки противников ЛГБТ собрались в другом месте в Сараево, заявив, что хотят защитить традиционные ценности от "агрессивной" идеологии ЛГБТ.

Марш в поддержку ЛГБТ стал всего лишь третьим подобным мероприятием в истории Боснии и Герцеговины, этнически разделенной и во многом консервативной страны.

Напомним

Тысячи людей присоединились к маршу ЛГБТ в Бухаресте в субботу, который состоялся впервые с начала пандемии коронавируса.

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