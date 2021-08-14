В Бухаресті пройшов ЛГБТ-парад
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Тисячі людей приєдналися до маршу ЛГБТ в Бухаресті в суботу, який відбувся вперше з початку пандемії коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Приблизно 2000 людей приєдналися до маршу в суботу, танцюючи і розмахуючи райдужними прапорами. “Нам як країні треба буде пройти довгий шлях, поки ми не навчимося приймати всіх”, — сказала 16-річна учасниця маршу.
Додамо
Соціально консервативна Румунія, яка декриміналізувала гомосексуальність в 2001 році, як і раніше забороняє шлюби і цивільні партнерства для одностатевих пар.
Законодавці від двох різних партій — молодшої правлячої коаліції етнічної угорської партії UDMR та опозиційного ультранаціоналістичного Альянсу за об’єднання румунів (AUR) — заявили, що планують прийняти закон, що забороняє так звану гей-пропаганду в школах, коли парламент збереться знову в вересні.
Нагадаємо
В Угорщині не будуть пускати активістів ЛГБТ до шкіл.