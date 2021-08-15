У Боснії та Герцеговині відбувся ЛГБТ-парад

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Інформації щодо актів насильства проти учасників маршу у Сараєві немає, оскільки захід проходив під посиленою охороною поліції. Організатори заявляють, що ЛГБТ-спільнота зазнала утисків з початку пандемії COVID-19, що забрала в країні майже 10 тисяч життів.

Серед вимог учасників прайду — ухвалення закону про одностатеві партнерства та план заходів із припинення дискримінації ЛГБТ в країні.Тим часом, десятки супротивників ЛГБТ зібралися в іншому місці у Сараєві, заявивши, що хочуть захистити традиційні цінності від “агресивної” ідеології ЛГБТ.

Марш на підтримку ЛГБТ став всього лиш третім подібним заходом в історії Боснії і Герцеговини, етнічно розділеної та значною мірою консервативної країни.

Нагадаємо

Тисячі людей приєдналися до маршу ЛГБТ в Бухаресті в суботу, який відбувся вперше з початку пандемії коронавірусу.