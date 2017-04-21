В Борисполе задержали заместителя председателя Одесского НПЗ по подозрению в фиктивном вывозе нефтепродуктов

“Сегодня, 21 апреля, на основании постановления Приморского районного суда г. Одессы в Борисполе прокуратурой Одесской области совместно с работниками Нацполиции области и ГВ БКОП Управления СБУ в Одесской области задержан один из заместителей Генерального директора ОАО „Одесский НПЗ“, который отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод”, — написала Л.Сарган.

Она отметила, что по данным следствия, под руководством подозреваемого на Одесском НПЗ оформлено фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО “Лагуна-Рени” более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовано подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов.

“В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило налогов на сумму более 2,1 млрд грн”, — добавила Л.Сарган.

Она уточнила, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 — ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией), 366 (служебный подлог).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.