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У Борисполі затримали заступника голови Одеського НПЗ за підозрою у фіктивному вивезенні нафтопродуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Борисполі правоохоронцями затримано одного із заступників Генерального директора ПАТ “Одеський НПЗ”, який відповідав за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів через нафтопереробний завод. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

“Сьогодні, 21 квітня, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси у м. Борисполі прокуратурою Одеської області спільно з працівниками Нацполіції області та ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області затримано одного із заступників Генерального директора ПАТ „Одеський НПЗ“, який відповідав за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів через нафтопереробний завод”, — написала Л.Сарган.

Вона зазначила, що за даними слідства, під керівництвом підозрюваного на Одеському НПЗ оформлено фіктивний вивіз в порядку реекспорту через ТОВ “Лагуна-Рені” понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовано підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України без сплати обов’язкових митних платежів та зборів.

“Внаслідок таких дій до державного бюджету України не надійшло податків на суму понад 2,1 млрд грн”, — додала Л.Сарган.

Вона уточнила, що затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28 — ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією), 366 (службове підроблення).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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