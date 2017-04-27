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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Борисполе" испытали противопожарную "Пантеру"

Киев • УНН

 • 13806 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня аэропорт "Борисполь" представил журналистам и спотерам новый аэродромный пожарный автомобиль, приобретенный накануне "Евровидения", передает УНН.

В "Борисполе" испытали противопожарную "Пантеру"

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, технические характеристики Rosenbauer Panther 5 (A146) поражают.

"Рассчитан на экипаж из 5 спасателей, автомобиль с колесной формулой 6×6 оснащен автоматической коробкой передач и дизельным двигателем на 700 лошадиных сил. Это обеспечивает разгон до 80 км за 30 секунд и максимальную скорость 120 км/ч при полной массе 38 тонн. Panther 5 может нести 14500 литров огнетушащих веществ. Производительность подачи огнетушащего вещества в очаг пожара составляет 152 литра в секунду, что соответствует более чем 9 тонн в минуту. Он оснащен системой смешанного пропорционального пожаротушения, порошкового пожаротушения и системой самогашения", - говорится в сообщении.

Новинка, по данным пресс-службы, приобретена в рамках плановых мероприятий по приведению работы аэропорта "Борисполь" к международными нормами.

"Обновление автомобильного парка пожарно-спасательной службы аэропорта позволит повысить эффективность ее работы и стандарты безопасности в условиях высокой динамики развития аэропорта "Борисполь". Символично Rosenbauer Panther 5 начнет свое дежурство накануне "Евровидения-2017" для усиления уровня пожарной безопасности в аэропорту", - говорится в сообщении.

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