У "Борисполі" випробували протипожежну "Пантеру"

Як повідомили у прес-службі аеропорту, технічні характеристики Rosenbauer Panther 5 (A146) вражають.

“Розрахований на екіпаж з 5 рятувальників, автомобіль з колісною формулою 6×6 оснащено автоматичною коробкою передач та дизельним двигуном на 700 кінських сил. Це забезпечує розгін до 80 км за 30 секунд та максимальну швидкість 120 км/год при повній масі 38 тонн. Panther 5 може нести 14500 літрів вогнегасних речовин. Продуктивність подачі вогнегасної речовини на осередок пожежі складає 152 літра в секунду, що відповідає більш ніж 9 тон в хвилину. Його оснащено системою змішаного пропорційного пожежогасіння, порошкового пожежогасіння та системою самогасіння”, — йдеться у повідомленні.

Новинку, за даними прес-служби, придбано у рамках планових заходів по приведенню роботи ДП МА “Бориспіль” до міжнародних норм.

“Оновлення автомобільного парку пожежно-рятувальної служби аеропорту дозволить підвищити ефективність її роботи та стандарти безпеки в умовах високої динаміки розвитку ДП МА „Бориспіль“. Символічно Rosenbauer Panther 5 розпочне своє чергування напередодні „Євробачення-2017“ задля підсилення рівня пожежної безпеки в аеропорту”, — йдеться у повідомленні.

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