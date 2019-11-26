В Болгарии появится координационный центр НАТО в Черном море

“Обучение в Черном море должны проводиться, чем больше, тем лучше, ведь они предоставляют предупредительное воздействие. У нас будет координационный центр (НАТО), который не является базой или флотилией, а является именно координационным центром. Штаб командования будет находиться в Румынии, а координационный центр в Варне, это удобно логистически. А Черное море будет безопаснее”, — сказал Борисов, отвечая на вопросы представителей болгарских СМИ по итогам переговоров с Трампом.

Борисов сообщил, что если Трамп посетит Болгарию, он обязательно покажет ему лучшие черноморские курорты и гольф-клубы.

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Напомним, лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне обсудят “единый подход к России”.