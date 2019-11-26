У Болгарії з'явиться координаційний центр НАТО в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Болгарія готова прийняти на своїй території координаційний центр НАТО в Чорному морі. Про це повідомив прем’єр-міністр Бойко Борисов за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Трансляцію промови болгарського прем’єра вів телевізійний “Канал 3”, передає УНН.
"Навчання в Чорному морі повинні проводитися, чим більше, тим краще, адже вони надають попереджувальний вплив. У нас буде координаційний центр (НАТО), що не є базою чи флотилією, а є саме координаційним центром. Штаб командування буде перебувати в Румунії, а координаційний центр у Варні, це зручно логістично. А Чорне море буде безпечніше", - сказав Борисов, відповідаючи на запитання представників болгарських ЗМІ за підсумками переговорів з Трампом.
Борисов повідомив, що якщо Трамп відвідає Болгарію, він обов'язково покаже йому кращі чорноморські курорти і гольф-клуби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО це єдиний гарант безпеки у Європі — Столтенберг
Нагадаємо, лідери країн НАТО на саміті в Лондоні обговорять “єдиний підхід до Росії”.