В Болгарии произошел взрыв в жилом доме, пострадали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы и отравления продуктами горения при взрыве и пожаре в многоквартирном доме в городе Варна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал bTV.
"Взрыв произошел на четвертом этаже дома, 11 человек, в том числе четыре ребенка, были эвакуированы и доставлены в больницу, поиски других пострадавших продолжаются. Причины происшествия на данный момент неизвестны, газовый баллон, который пожарные вынесли из квартиры, был цел. Здание получило серьезные повреждения", - сообщил мэр города Портних.
Инцидент в Варне произошел около 04:30 в понедельник, на месте происшествия работают пожарные и полиция.
Напомним, в Болгарии произошло смертельное ДТП с украинцами.