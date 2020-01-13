У Болгарії стався вибух в житловому будинку, постраждали 11 людей

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Одинадцять людей, в тому числі чотири дитини, отримали травми і отруєння продуктами горіння під час вибуху і пожежі в багатоквартирному будинку в місті Варна. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал bTV.

"Вибух стався на четвертому поверсі будинку, 11 осіб, в тому числі чотири дитини, були евакуйовані і доставлені в лікарню, пошуки інших постраждалих тривають. Причини події на даний момент невідомі, газовий балон, який пожежники винесли з квартири, був цілий. Будівля отримала серйозні пошкодження", - повідомив мер міста Портних.

Інцидент у Варні стався близько 04:30 у понеділок, на місці події працюють пожежники і поліція.

Нагадаємо, у Болгарії сталась смертельна ДТП із українцями.

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