У бизнеса вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что есть понимание того, что у бизнеса есть вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим: налоговой, Государственной таможенной службе и Госпродпотребслужбе. Поэтому Костин в очередной раз призвал правительство назначить руководителей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы понимаем, что вопросы у бизнеса не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим органам - это и налоговая, и таможенная и Госпродпотребслужба. То есть органы, которые также коммуницируют с бизнесом. Поэтому хочу еще раз обратиться к правительству с просьбой назначить руководителей Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы. Очень важно, чтобы бизнес понимал политику органа, а политику формирует руководитель", - заявил Костин.

Костин обращаясь к бизнес-омбудсмену Роману Ващуку отметил, что важно то, что он общается с премьер-министром. Однако, если бы был руководитель Государственной налоговой службы было бы достаточно пообщаться с ним, а не ждать встречи с премьер-министром.

"То есть это важно для бизнеса, поэтому очень важно, чтобы наш услышали. Мы возможно будем также привлекать к работе и контролирующие органы", - сказал Костин.

Костин отметил, что когда бизнес говорит о давлении - нужно также спрашивать, а с чьей стороны происходит давление. Со стороны правоохранительных органов, или контролирующих.

"Но для добропорядочного бизнеса любой государственный орган, который вызывает проблемы, не помогает - это отражается на отношении к государству в целом. Любая ошибка каждого из наших органов - это удар по репутации государства в целом", - сказал Костин.

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Дополнение

Член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявлял, что бизнес в Украине уже находится в отчаянии и готов публично говорить о давлении на предпринимателей со стороны налоговой и силовиков. Для того, чтобы ситуация изменилась, власть должна быть более открытой.

Активист Дмитрий, который пришел в костюме гуся на Mind Entrepreneur Summit 2024 заявлял, что налоговая политика, которую формирует глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, заставляет предпринимателей закрывать свой бизнес или вступать в открытое противостояние с нардепом.