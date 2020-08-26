В Белорусской ПЦ попросили "не строить домыслов" вокруг отставки главы церкви на фоне протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вечером официальный представитель БПЦ Сергей Лепин сообщил, что говорил с митрополитом Павлом и тот просил не строить домыслов о своем новом назначении и отставки с должности предстоятеля БПЦ, пишет УНН со ссылкой на его Facebook.
Вечером официальный представитель БПЦ Сергей Лепин сообщил, что говорил с митрополитом Павлом и тот просил не строить домыслов о своем новом назначении.
Ни о каких ухудшениях отношений с белорусскими властями речи не идет. Так решил Синод и Патриарх: “Просто пришло время передать эстафету”, написал Лепин в Facebook. Он также рассказал, что митрополит Павел хорошо знает своего преемника. Планируется, что 28 августа митрополит Павел прибудет на торжества в Жировичи, а 30 августа — на Воскресную литургию в Свято-Духов кафедральный собор Минска.
Ранее, священный синод РПЦ заслушал доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о ситуации в Беларуси.
После доклада было принято несколько решений.
“Принять во внимание прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, выразив ему благодарность за понесенные труды”, — говорится в одном из них.
Павел стал митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии. “Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией”, — говорится еще в одном из решений.