Синод РПЦ звільнив з посади голову Білоруської православної церкви

"Священний Синод прийняв прохання Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади Патріаршого екзарха всієї Білорусі і висловив йому подяку за понесені труди", - написав Легойда.



За його словами, митрополит Павло призначений главою Кубанської митрополії.



"Патріаршим Екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар'їнгорський Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисовською єпархією", - повідомив представник РПЦ.



Як повідомляв УНН, минулого тижня митрополит Мінський і Заславський Павло відвідав лікарню в білоруській столиці, де перебувала частина травмованих під час акцій протесту.



