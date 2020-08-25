Синод РПЦ звільнив з посади голову Білоруської православної церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Голова Білоруської православної церкви митрополит Мінський і Заславський Павло звільнений з посади. Про це написав у Telegram-каналі глава Синодального відділу щодо взаємин РПЦ із суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, передає УНН.
"Священний Синод прийняв прохання Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади Патріаршого екзарха всієї Білорусі і висловив йому подяку за понесені труди", - написав Легойда.
За його словами, митрополит Павло призначений главою Кубанської митрополії.
"Патріаршим Екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар'їнгорський Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисовською єпархією", - повідомив представник РПЦ.
Як повідомляв УНН, минулого тижня митрополит Мінський і Заславський Павло відвідав лікарню в білоруській столиці, де перебувала частина травмованих під час акцій протесту.