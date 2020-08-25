Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусской православной церкви

"Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды", - написал Легойда.



По его словам, митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.



"Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", - сообщил представитель РПЦ.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе митрополит Минский и Заславский Павел посетил больницу в белорусской столице, где находится часть травмированных во время акций протеста.



