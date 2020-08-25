Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусской православной церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел освобожден от должности. Об этом написал в Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает УНН.
"Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды", - написал Легойда.
По его словам, митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.
"Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", - сообщил представитель РПЦ.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе митрополит Минский и Заславский Павел посетил больницу в белорусской столице, где находится часть травмированных во время акций протеста.