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У Білоруській ПЦ попросили "не будувати домислів" навколо відставки глави церкви на фоні протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Увечері офіційний представник БПЦ Сергій Лепін повідомив, що говорив з митрополитом Павлом і той просив не будувати домислів про своє нове призначення і відставки з посади предстоятеля БПЦ, пише УНН з посиланням на його Facebook.

У Білоруській ПЦ попросили "не будувати домислів" навколо відставки глави церкви на фоні протестів

Увечері офіційний представник БПЦ Сергій Лепін повідомив, що говорив з митрополитом Павлом і той просив не будувати домислів про своє нове призначення.

Про жодні погіршення відносин з білоруською владою мови не йде. Так вирішив Синод і Патріарх: “Просто прийшов час передати естафету”, написав Лепін в Facebook. Він також розповів, що митрополит Павло добре знає свого наступника. Планується, що 28 серпня митрополит Павло прибуде на урочистості в Жировичі, а 30 серпня — на Недільну літургію в Свято-Духів кафедральний собор Мінська.

Раніше, священний синод РПЦ заслухав доповідь Преосвященного митрополита Мінського і Заславського Павла, Патріаршого екзарха всієї Білорусі, про ситуацію в Білорусі.

Після доповіді було прийнято кілька рішень.

“Прийняти до уваги прохання Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади Патріаршого екзарха всієї Білорусі, висловивши йому подяку за понесені труди”, — йдеться в одному з них.

Павло став митрополитом Єкатеринодарським і Кубанським, главою Кубанської митрополії. “Патріаршим Екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Марьіногорская Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисовской єпархією”, — йдеться ще в одному з рішень.

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