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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109871 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128091 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 131823 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193002 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 227755 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140192 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132186 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Беларуси освободили четырех оппозиционных журналистов

В Беларуси освободили четырех оппозиционных журналистов

Киев  •  УНН

 • 12746 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Четыре участника "Пресс-клуба Беларусь", находившиеся в заключении почти восемь месяцев, в четверг, 19 августа, вышли на свободу, после того как их помиловал Александр Лукашенко. Из минского СИЗО была освобождена основательница клуба Юлия Слуцкая, ее сын Петр, директор организации Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В заключении остаются еще два фигуранта дела “Пресс-клуба”. Одна из них — член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции экс-журналистка государственной Белтелерадиокомпании (БТ) Ксения Луцкина. После ухода с БТ Луцкина занималась созданием независимого телеканала. В заключении находится и бывший оператор БТ Денис Соколовский. Они отказались подавать Лукашенко прошение о помиловании.

Напомним

Юлию Слуцкую и ее сына, оператора Петра Слуцкого задержали в конце декабря 2020 году в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Сергея Ольшевского обвинили в соучастии, других фигурантов дела — в пособничестве.

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Справка

“Пресс-клуб Беларусь” занимается исследовательской деятельностью, которая организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.

Бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, сейчас сотрудничает с администрацией Лукашенко, 9 августа передал ему список из 100 фамилий, которые “раскаявшихся”. Однако многие оппозиционеры отказались писать прошение о помиловании.

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