У Білорусі звільнили чотирьох опозиційних журналістів

Деталі

В ув’язнені залишаються ще два фігуранта справи “Прес-клубу”. Одна з них — член Координаційної ради (КР) білоруської опозиції ексжурналістка державної Белтелерадіокомпанії (БТ) Ксенія Луцкіна. Після відходу з БТ Луцкіна займалася створенням незалежного телеканалу. В ув’язнені знаходиться і колишній оператор БТ Денис Соколовський. Вони відмовилися подавати Лукашенко прохання про помилування.

Нагадаємо

Юлію Слуцьку та її сина, оператора Петра Слуцького затримали наприкінці грудня 2020 року в рамках справи про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі Сергія Ольшевського звинуватили у співучасті, інших фігурантів справи — в пособництві.

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Довідково

“Прес-клуб Білорусь” займається дослідницькою діяльністю, організовує і проводить освітні лекції та семінари для журналістів.

Колишній політв’язень Юрій Воскресенський, нині співпрацює з адміністрацією Лукашенко, 9 серпня передав йому список зі 100 прізвищ, які “розкаялися”. Однак багато опозиціонерів відмовилися писати прохання про помилування.