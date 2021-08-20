У Білорусі звільнили чотирьох опозиційних журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чотири учасники "Прес-клубу Білорусь", що знаходилися в ув'язненні майже вісім місяців, у четвер, 19 серпня, вийшли на свободу, після того як їх помилував Олександр Лукашенко. З мінського СІЗО було звільнено засновницю клубу Юлія Слуцька, її син Петро, директор організації Сергій Ольшевський і програмний директор Алла Шарко, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
В ув’язнені залишаються ще два фігуранта справи “Прес-клубу”. Одна з них — член Координаційної ради (КР) білоруської опозиції ексжурналістка державної Белтелерадіокомпанії (БТ) Ксенія Луцкіна. Після відходу з БТ Луцкіна займалася створенням незалежного телеканалу. В ув’язнені знаходиться і колишній оператор БТ Денис Соколовський. Вони відмовилися подавати Лукашенко прохання про помилування.
Нагадаємо
Юлію Слуцьку та її сина, оператора Петра Слуцького затримали наприкінці грудня 2020 року в рамках справи про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі Сергія Ольшевського звинуватили у співучасті, інших фігурантів справи — в пособництві.
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Довідково
“Прес-клуб Білорусь” займається дослідницькою діяльністю, організовує і проводить освітні лекції та семінари для журналістів.
Колишній політв’язень Юрій Воскресенський, нині співпрацює з адміністрацією Лукашенко, 9 серпня передав йому список зі 100 прізвищ, які “розкаялися”. Однак багато опозиціонерів відмовилися писати прохання про помилування.