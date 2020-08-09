В Беларуси явка на президентских выборах составила 79%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Явка избирателей на президентских выборах на 18:00 составила 79,01%. Об этом сообщила председатель беларусского ЦИК Лидия Ермошина, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
Ермошина отметила, что многие области пересекли рубеж в 80%. Меньше только - в Минской области и Минске.
По ее данным, в Брестской области проголосовали 84,52% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 80%, Гомельской - 85,98%, Гродненской - 82,41%, Могилевской - 86,01%.
В Минской области проголосовали 77,93% избирателей, в Минске - 62,3%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Беларуси: семь человек из команды основной соперницы Лукашенко задержали
Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.