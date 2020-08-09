У Білорусі явка на президентських виборах склала 79%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Явка виборців на президентських виборах на 18:00 склала 79,01%. Про це повідомила голова білоруського ЦВК Лідія Єрмошина, передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".
Єрмошина зазначила, що багато областей перетнули межу у 80%. Менше тільки - у Мінській області та Мінську.
За її даними, у Брестській області проголосували 84,52% виборців від загального числа включених в списки по регіону, у Вітебській - 80%, Гомельській - 85,98%, Гродненській - 82,41%, Могильовській - 86,01%.
У Мінській області проголосували 77,93% виборців, в Мінську - 62,3%.
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Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалося о 08:00 (збігається з київським) на 5767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.
На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.
Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.