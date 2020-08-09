В Беларуси явка на президентских выборах составила 73,40%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на 16:00 явка на выборах президента Беларуси составила 73,40%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Беларуси, передает УНН.
Так, явка избирателей по состоянию на 16:00 9 августа 2020 года составила 73,40%.
Также сообщается, что самая высокая явка избирателей в Гомельской области.
• Гомельская область - 81,87%
• Могилевская область - 80,29%
• Гродненская область - 75,66%
• Брестская область -75,11%
• Витебская область - 75,05%
• Минская область - 72,30%
• Минск - 58,79%.
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Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.