У Білорусі явка на президентських виборах склала 73,40%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станом на 16:00 явка на виборах президента Білорусі склала 73,40%. Про це свідчать дані ЦВК Білорусі, передає УНН.
Так, явка виборців станом на 16:00 9 серпня 2020 року склала 73,40%.
Також повідомляється, що найвища явка виборців у Гомельській області.
• Гомельська область - 81,87%
• Могильовська область - 80,29%
• Гродненська область - 75,66%
• Брестська область -75,11%
• Вітебська область - 75,05%
• Мінська область - 72,30 %
• Мінськ - 58,79%.
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Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.
На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.
Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.