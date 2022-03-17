В Беларуси завели дело на Арестовича

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, пишет УНН.

Цитата

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении советника офиса Президента Украины Арестовича А.Н. по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Детали

По данным ведомства, белорусские правоохранители "установили", что "подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Сообщается, что для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

Добавим

В видеообращении, размещенном Офисом Президента Украины утром 17 марта, Арестович в качестве официального представителя Украины ничего о Республике Беларусь не сообщал. Других видеообращений Арестовича ОП по состонию на 18:00 не публиковал.

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