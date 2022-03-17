У Білорусі відкрили справу на Арестовича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно радника офісу президента України Олексія Арестовича. Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі відомства, пише УНН.
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"Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно радника офісу Президента України Арестовича О. М. за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.
Деталі
За даними відомства, білоруські правоохоронці "встановили", що "підозрюваний не пізніше 17 березня 2022 року записав і розмістив в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет відеоролик з публічними закликами до вчинення актів тероризму і диверсій на об'єктах Білоруської залізниці, вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь".
Повідомляється, що для організації попереднього розслідування кримінальну справу направлено до Слідчого комітету Республіки Білорусь.
Додамо
У відеозверненні, розміщеному офісом Президента України вранці 17 березня, Арестович в якості офіційного представника України нічого про Республіку Білорусь не повідомляв. Інших відеозвернень Арестовича ОП станом на 18:00 не публікував.