В Беларуси началась регистрация кандидатов на президентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня, 5 июля, в Беларуси началась регистрация кандидатов на пост президента. Она продлится до 14 июля включительно. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики (ЦИК), передает УНН.
Так, документы для регистрации подали семь человек: действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей от оппозиции Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и бывший дипломат и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Согласно избирательному плану, ЦИК должен принять решение по поданным заявлениям до 14 июля включительно.
Напомним, что Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам.