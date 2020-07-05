У Білорусі розпочалася реєстрація кандидатів на президентські вибори

Так, документи для реєстрації подали семеро осіб: чинний президент Олександр Лукашенко, ексглава Белгазпромбанка Віктор Бабарика, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмітрієв, ексдепутат Палати представників від опозиції Анна Канопацька, дружина опозиційного блогера Сергія Тіхановського Світлана, глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і колишній дипломат і ексглава Парку високих технологій Валерій Цепкало.

Згідно з виборчим планом, ЦВК повинна ухвалити рішення за поданими заявами до 14 липня включно.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що українці заздрять білорусам.