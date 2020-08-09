В Беларуси проголосовало уже более 54% избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Беларуси барьер явки на президентских выборах в 50% преодолели все регионы, кроме Минска, президентские выборы состоялись. Об этом заявила глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
"Явка избирателей на президентских выборах на 12.00 составила 54,57%... По словам Лидии Ермошиной, барьер явки в 50% преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях, по данным на 12:00, на избирательные участки пришли более 60% избирателей", - говорится в сообщении.
Так, по словам Ермошиной, В Брестской области на избирательные участки пришли 50,3% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 56,49%, Гомельской - 66,06%, Гродненской - 52,99%.
"В Минской области проголосовали 53,55% избирателей, Могилевской - 63,25%, в Минске - 43,01%", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.