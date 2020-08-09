У Білорусі проголосувало вже понад 54% виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Білорусі бар'єр явки на президентських виборах у 50% подолали всі регіони, окрім Мінська, президентські вибори відбулися. Про це заявила голова білоруського ЦВК Лідія Єрмошина, передає УНН з посиланням на "БЕЛТА".
"Явка виборців на президентських виборах на 12:00 склала 54,57%... За словами Лідії Єрмошиної, бар'єр явки у 50% подолали всі регіони, крім Мінська. У Гомельській і Могильовській областях, за даними на 12:00, на виборчі дільниці прийшли понад 60% виборців" - йдеться в повідомленні.
Так, за словами Єрмошиної, у Брестській області на виборчі дільниці прийшли 50,3% виборців від загального числа включених у списки по регіону, у Вітебській - 56,49%, Гомельській - 66,06%, Гродненській - 52,99%.
"У Мінській області проголосували 53,55% виборців, Могилевській - 63,25%, у Мінську - 43,01%", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.
На пост президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.
Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.