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В Беларуси более 100 человек встретят Новый год под арестом

Киев • УНН

 • 10143 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате участия в акциях протеста, которые продолжаются более 4 месяцев в Беларуси, новый 2021 год более 100 человек будут встречать под административным арестом. Об этом сообщает правозащитная группа "Вясна", информирует УНН.

В Беларуси более 100 человек встретят Новый год под арестом

"Наконец 2020 год заканчивается, но не все встретят (новый 2021 год - ред.) в кругу родных и близких людей. Кроме большого количества политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста, более 100 человек будут "отмечать" праздник под административным арестом. По данным, которые смогли собрать наблюдатели за судебными процессами от Правозащитного центра "Весна", на эти сутки остается 112 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, что среди них 18 женщин и 94 мужчины. Самый молодой - 19-летний парень, а самый старший - мужчина 62 лет.

"На этот раз отличилась судья суда Советского района Марина Федорова, которая "бросила" за решетку минимум 10 человек, назначив им в общей сложности не менее 160 суток ареста", - отметили в группе.

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Белорусские власти не допускает в страну ни международных наблюдателей от ОБСЕ, ни экспертов ООН по правам человека.

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