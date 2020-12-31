У Білорусі понад 100 осіб зустрінуть Новий рік під арештом

“Нарешті 2020 рік закінчується, але не всі зустрінуть (новий 2021 рік - ред.) у колі рідних і близьких людей. Крім великої кількості політв'язнів і тих, хто переслідується по кримінальних справах за участь в акціях протесту, понад 100 осіб будуть "відзначати" свято під адміністративним арештом. За даними, які змогли зібрати спостерігачі за судовими процесами від Правозахисного центру "Весна", на цю добу залишається 112 осіб”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що серед них 18 жінок і 94 чоловіки. Наймолодший - 19-річний хлопець, а найстарший - чоловік 62 років.

“На цей раз відзначилася суддя суду Радянського району Марина Федорова, яка “кинула” за ґрати щонайменше 10 людей, призначивши їм в цілому не менше 160 діб арешту”, - відзначили в групі.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей. Білоруська влада не допускає в країну ні міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, ні експертів ООН з прав людини.