В Беларуси начал действовать безвизовый режим для 80 стран

Принятый месяц назад документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток в случае прилета в аэропорт Минска. Указ президента распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также на Бразилию, Индонезию, США и Японию.

Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намерены осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Как сообщал УНН, А.Лукашенко призвал Россию не усложнять отношения с Беларусью .