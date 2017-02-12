В Беларуси начал действовать безвизовый режим для 80 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня, 12 февраля, вступил в силу указ президент Беларуси Александр Лукашенко об установлении безвизового порядка въезда и выезда для граждан 80 государств, среди которых США и страны ЕС, на срок не более 5 суток, передает УНН со ссылкой на Twiiter МИД Беларуси.
Принятый месяц назад документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток в случае прилета в аэропорт Минска. Указ президента распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также на Бразилию, Индонезию, США и Японию.
Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намерены осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).
Как сообщал УНН, А.Лукашенко призвал Россию не усложнять отношения с Беларусью .