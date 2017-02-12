У Білорусі почав діяти безвізовий режим для 80 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні, 12 лютого, набув чинності указ президент Білорусі Олександр Лукашенко про встановлення безвізового порядку в'їзду та виїзду для громадян 80 держав, серед яких США та країни ЄС, на термін не більше 5 діб, передає УНН з посиланням на Twiiter МЗС Білорусі.
Ухвалений місяць тому документ встановлює безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на строк не більше п'яти діб у разі прильоту в аеропорт Мінська. Указ президента поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також на Бразилію, Індонезію, США і Японію.
Порядок безвізового пересування не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії (дані рейси є внутрішніми, прикордонний контроль на них не здійснюється).
Як повідомляв УНН, О.Лукашенко закликав Росію не ускладнювати відносини з Білоруссю.