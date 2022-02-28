В Беларуси голосовали на "референдуме" за внесение правок в Конституцию

Детали

“За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против — 686 165 человек, или 10,07%”, — говорится в заявлении.

Участие в референдуме приняли 5 359 471 лицо, или 78,63% граждан.

Напомним

В Беларуси люди протестовали против войны с Украиной.