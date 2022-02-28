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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Білорусі люди протестували проти війни з Україною

У Білорусі люди протестували проти війни з Україною

Київ • УНН

 • 226645 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Білорусі, 27 лютого, люди протестували проти участі білоруських військ у війні проти України, повідомляє УНН.

Деталі

Як відомо, у Мінську силовики перекрили під’їзди до Генерального штабу, намагаючись перешкодити проведенню протесту. Зрештою, люди зібралися біля будівлі з протестом.

До участі в акції закликала лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська. Згодом на акції почалися затримання.

Також затримання відбувалися на дільницях, де тривав “референдум” щодо змін до конституції Білорусі.

Повідомляється про затримання 545 осіб (з них 147 жінок).

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Допис, поширений Еўрарадыё (@euroradio)

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