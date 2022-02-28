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15 марта, 19:03 • 76813 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118857 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 11:23 • 91921 просмотра

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В Беларуси люди протестовали против войны с Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Беларуси, 27 февраля, люди протестовали против участия белорусских войск в войне против Украины, сообщает УНН.

Детали

Как известно, в Минске силовики перекрыли подъезды к Генеральному штабу, пытаясь помешать проведению протеста. В конце концов, люди собрались у здания с протестом.

К участию в акции призвала лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская. Впоследствии на акции начались задержания.

Также задержания происходили на участках, где продолжался “референдум” относительно изменений в Конституцию Беларуси.

Сообщается о задержании 545 человек (из них 147 женщин).

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