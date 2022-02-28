В Беларуси люди протестовали против войны с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Беларуси, 27 февраля, люди протестовали против участия белорусских войск в войне против Украины, сообщает УНН.
Детали
Как известно, в Минске силовики перекрыли подъезды к Генеральному штабу, пытаясь помешать проведению протеста. В конце концов, люди собрались у здания с протестом.
К участию в акции призвала лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская. Впоследствии на акции начались задержания.
Также задержания происходили на участках, где продолжался “референдум” относительно изменений в Конституцию Беларуси.
Сообщается о задержании 545 человек (из них 147 женщин).
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