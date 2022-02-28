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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 1608 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Білорусі голосували на "референдумі" за внесення правок до Конституції

У Білорусі голосували на "референдумі" за внесення правок до Конституції

Київ • УНН

 • 194298 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Білорусі оголосили результати “референдуму” про внесення правок до Конституції. За інформацією голови ЦВК, за внесення змін до Конституції країни проголосувало 65,16% громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Центральної виборчої комісії.

Деталі

“За внесення змін і доповнень до Конституції Республіки Білорусь проголосувало 4 440 813 осіб, або 65,16% від загальної кількості учасників. Проти — 686 165 осіб, або 10,07%”, — йдеться в заяві.

Участь у референдумі взяли 5 359 471 особа, або 78,63% громадян.

Нагадаємо 

У Білорусі люди протестували проти війни з Україною.

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