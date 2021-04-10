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В Беларуси 13-летняя школьница написала на асфальте "Живе" и попала в милицию за пикет

В Беларуси 13-летняя школьница написала на асфальте "Живе" и попала в милицию за пикет

Киев  •  УНН

 • 23023 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Белорусскую школьницу задержали 29 марта за написанное на асфальте слово "Живе". В милиции матери девочки заявили, что ребенок задержан за пикетирование, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Белорусские СМИ.

Цитата

"Женя человек творческий, поэтому то, что у нее с собой был баллончик с краской, для меня не удивительно. Вечером 29 марта она гуляла с двумя друзьями. Когда они шли по улице Пулихова, дочь взяла баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке "Живе", - описывает ситуацию Ирина. - Рядом, как оказалось, стоял бус с милицией. Сотрудники заметили, что она сделала, и их забрали".

Детали

Стоит отметить, что о задержании ребенка матери сразу никто не сообщил.

Позже оказалось, что более 2 часов ребенка допрашивали в присутствии какого-то педагога, а матери после приезда даже не дали ознакомиться с протоколом. Девочке не дали позвонить родителям, хотя она просила.

По мнению милиции, ребенок нарушил ч. 1 ст.24.23 КоАП, однако из-за возраста наказать ее нельзя. Поэтому протокол по ч. 1 ст. 10.3 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) составили на мать.

Надпись "Живе", по мнению следователей, было сделано "с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь: правозащитники назвали число задержанных в марте

Ситуация в Беларуси

В Беларуси с 9 августа прошлого года проходят массовые акции протеста. Тогда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко.

Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает возобновить весной масштабные митинги и шествия.

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