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У Білорусі 13-річна школярка написала на асфальті "Живе" і потрапила у міліцію за пікет

Київ • УНН

 • 23036 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Білоруську школярку затримали 29 березня за написане на асфальті слово "Живе". У міліції матері дівчинки заявили, що дитина затримана за пікетування, яке не було погоджено з Мінміськвиконкомом. Про це пише УНН з посиланням на Білоруські ЗМІ.

Цитата

"Женя людина творча, тому те, що у неї з собою був балончик з фарбою, для мене не дивно. Увечері 29 березня вона гуляла з двома друзями. Коли вони йшли по вулиці Пуліхова, дочка дістала балончик, намалювала на траві сердечка і написала на пішохідній доріжці "Живе", - описує ситуацію Ірина. - Поруч, як виявилося, стояв бус з міліцією. Співробітники помітили, що вона зробила, і їх забрали".

Деталі

Варто зазначити, що про затримання дитини матері відразу ніхто не повідомив.

Пізніше виявилося, що понад дві години дитину допитували в присутності якогось педагога, а матері після приїзду навіть не дали ознайомитися з протоколом. Дівчинці зателефонувати батькам не дали, хоча вона просила.

На думку міліції, дитина порушила ч. 1 ст.24.23 КоАП, проте через вік покарати її не можна. Тому протокол за ч. 1 ст. 10.3 КоАП (Невиконання обов'язків по вихованню дітей) склали на матір.

Напис "Живе", на думку слідчих, було зроблено "з метою публічного вираження свого протесту за фактом проведення чесних виборів".

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Ситуація в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня минулого року проходять масові акції протесту. Тоді відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, із значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги.

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