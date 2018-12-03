В Белом доме признали, что США и КНР еще не пришли к согласию относительно пошлин
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вашингтон и Пекин пока не достигли договоренности по размеру китайских таможенных пошлин на американские автомашины. Тем не менее американская администрация ожидает, что китайское правительство обнулит эти пошлины. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, информирует УНН.
Брифинг был посвящен экономическим итогам встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшейся в субботу на полях саммита Группы двадцати в Аргентине.
Кадлоу попросили уточнить, идет ли речь о намерении Пекина снизить импортные пошлины на американские автомобили с нынешних 40% до 15%, как для остальных стран, поставляющих такую технику в Китай, или установить планку еще ниже. Кроме того, у ведущего брифинга поинтересовались, как скоро Китаем могут быть сделаны такие шаги.
“У нас еще нет конкретного соглашения на этот счет”, — признал в ответ Кадлоу. “Однако скажу вам как участник (данных переговоров): мы (американские должностные лица) рассчитываем, что эти пошлины будут обнулены”, — подчеркнул высокопоставленный представитель Белого дома.
Ранее Трамп в своем Twitter написал, что власти Китая согласились сначала уменьшить, а потом и вообще отменить пошлины на ввоз в страну автомобилей американского производства. “Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей в Китай из США. На данный момент размер пошлин составляет 40%”, — отметил руководитель американской администрации.