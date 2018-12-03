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Трамп заявив, що Китай погодився скоротити мита на імпорт американських автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Влада Китаю погодилася скоротити і зняти мита на ввезення в країну автомобілів американського виробництва. Про це в неділю американський президент Дональд Трамп написав в Twitter, інформує УНН.

Трамп заявив, що Китай погодився скоротити мита на імпорт американських автомобілів

“Китай погодився скоротити і зняти мита на ввезення автомобілів до Китаю з США. На даний момент розмір мит становить 40%”, — написав президент.

У минулі вихідні президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін в ході зустрічі на полях саміту G20 в Аргентині домовилися докласти зусиль для укладення нової торгової угоди за 90 днів. При цьому глава Білого дому погодився не підвищувати з 1 січня тарифи на китайську продукцію на суму в 200 млрд доларів з 10% до 25%.

Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час переговорів на полях саміту G20 Буенос-Айресі домовилися, що США з 1 січня 2019 року не будуть вводити додаткові мита на імпортовані в країну китайські товари. Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, сторони продовжать переговори.

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