Трамп заявив, що Китай погодився скоротити мита на імпорт американських автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Влада Китаю погодилася скоротити і зняти мита на ввезення в країну автомобілів американського виробництва. Про це в неділю американський президент Дональд Трамп написав в Twitter, інформує УНН.
“Китай погодився скоротити і зняти мита на ввезення автомобілів до Китаю з США. На даний момент розмір мит становить 40%”, — написав президент.
У минулі вихідні президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін в ході зустрічі на полях саміту G20 в Аргентині домовилися докласти зусиль для укладення нової торгової угоди за 90 днів. При цьому глава Білого дому погодився не підвищувати з 1 січня тарифи на китайську продукцію на суму в 200 млрд доларів з 10% до 25%.
Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час переговорів на полях саміту G20 Буенос-Айресі домовилися, що США з 1 січня 2019 року не будуть вводити додаткові мита на імпортовані в країну китайські товари. Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, сторони продовжать переговори.