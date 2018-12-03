Трамп заявил, что Китай согласился сократить пошлины на импорт американских автомобилей

“Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей в Китай из США. На данный момент размер пошлин составляет 40%”, — написал президент.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 млрд долларов с 10% до 25%.

Как сообщал УНН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров на полях саммита G20 Буэнос-Айресе договорились, что США с 1 января 2019 года не будут вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары. Как сообщает Центральное телевидение Китая, стороны продолжат переговоры.