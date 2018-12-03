У Білому домі визнали, що США і КНР ще не дійшли згоди щодо мит

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вашингтон і Пекін поки не досягли домовленості щодо розміру китайських мит на американські автомашини. Проте американська адміністрація очікує, що китайський уряд обнулить ці мита. Про це повідомив у понеділок на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу, інформує УНН.

Брифінг був присвячений економічним підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна, що відбулася в суботу на полях саміту Групи двадцяти в Аргентині.

Кадлоу попросили уточнити, чи йде мова про намір Пекіна знизити імпортні мита на американські автомобілі з нинішніх 40% до 15%, як для інших країн, що постачають таку техніку в Китай, або встановити планку ще нижче. Крім того, у ведучого брифінгу поцікавилися, як скоро Китаєм можуть бути зроблені такі кроки.

“У нас ще немає конкретної угоди на цей рахунок”, — визнав у відповідь Кадлоу. “Однак скажу вам як учасник (даних переговорів): ми (американські посадові особи) розраховуємо, що ці мита будуть обнулені”, — підкреслив високопоставлений представник Білого дому.

Раніше Трамп в своєму Twitter написав, що влада Китаю погодилися спочатку зменшити, а потім і взагалі скасувати мита на ввезення в країну автомобілів американського виробництва. “Китай погодився скоротити і зняти мита на ввезення автомобілів до Китаю з США. На даний момент вартість енергоносіїв становить 40%”, — зазначив керівник американської адміністрації.

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