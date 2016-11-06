В Берлине состоялась акция протеста против правых популистов

"Акция состоялась в центре Берлина, чтобы присоединиться к акции против правых популистов", - говорится в сообщении.

В качестве авторов инициативы выступили "Берлинский союз против правых" и "Берлин за свободу от нацистов". В качестве места проведения мероприятия была выбрана площадь, прилегающая к зданию главного вокзала. Оттуда же должен был стартовать марш правых популистов, который планировался под лозунгом "Меркель должна уйти". Число сторонников последних резко сократилось - с запланированных 3 до 1 тыс. человек.

Отметим, что соблюдение порядка в городе обеспечивали около 1100 полицейских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десятки тысяч корейцев вновь потребовали отставки президента Пак Кын Хе на демонстрации в Сеуле .